تلقى اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين بضبط |محمد.ش.| بدال تمويني بناحية عزبة سليم، وذلك لتجميعه سلع تموينية ( زيت - سكر- أرز) مدعمة، حيث تم ضبط ( 260 كيلو جرام سكر تمويني خاص بوزارة التموين، 144 كليوم جراما، زيت عباد خاص بوزارة التموين) .تم التحفظ على المضبوطات بالشركة العامة لتجارة الجملة فرع ثان شبرا الخيمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4176 جنح قسم ثان شبرا الخيمة.كما تم ضبط |عمرو.ا.| صاحب مخبز إفرنجى بناحية أرض أم بيومى- بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بحوزته سلع تموينية ( زيت) مدعمة، حيث تم ضبط 19 كيلو جرام زيت كهرمان خاص بوزارة التموين، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 3018 جنح قسم أول شبرا الخيمة.وضبط |ميلاد ش.|، صاحب مخبز إفرنجى بناحيه أرض ام بيومى، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة ومقيم بذات العنوان، وذلك لحيازته واستخدامه سلع تموينيه (زيت) مدعم، حيث تم ضبط 58 كيلوجرام زيت رويال خاص بوزارة التموين، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3019 جنح قسم أول شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.