ضبطت هيئة الرقابة الإدارية مأمور جمرك بقرية بضائع مطار القاهرة، ومدير إدارة الرأى والبحوث القانونية بجمارك بورسعيد بتهمة إهدار 12 مليون جنيه على خزينة الدولة، تمثل قيمة جمارك عن بضائع مهربة والغرامات المستحقة عنها