كثفت الأجهزة الأمنية بسوهاج منذ قليل جهودها لكشف واقعة العثور على جثة سيدة في أكوام القمامة بشارع الترعة المردومة بسوهاج تم غلق مداخل ومخارج دائرة القسم

كان اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور قسم ثان سوهاج يفيد العثور على جثة سيدة ملقاة داخل أكوام القمامة في شارع الترعة المردومة.وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد الشاذلى مدير مباحث الجنائى لكشف تفاصيل الواقعة وتحديد هوية المجنى عليه وكلفت إدارة البحث بالتحرى في الواقعة وظروفها وملابساتها.