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تأجيل محاكمة نقيب الفلاحين السابق وآخرين في اتهامهم بالنصب لـ 25 مارس
18
فبراير
2017
13:47 PM
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قررت محكمة جنح الدقى، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة نقيب الفلاحين السابق، و7 أعضاء آخرين بالنقابة في دعوى جديدة تتهمهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم لجلسة 25 مارس المقبل
وكانت تحقيقات نيابة الدقى كشفت أن عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال محمد أمين الصندوق بالنقابة، ونجم الدين كمال محمد وفارس رمضان ورضا محمود الصباغ وأحمد محمد محمود ومحمود سعد عبد البارى ورقية عبد الفضيل، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.
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