قررت محكمة جنح الدقى، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة نقيب الفلاحين السابق، و7 أعضاء آخرين بالنقابة في دعوى جديدة تتهمهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم لجلسة 25 مارس المقبل