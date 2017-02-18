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١٥ أبريل.. الحكم في إلغاء دمج المصريين الأحرار والجبهة الديمقراطي
18
فبراير
2017
11:47 AM
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قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز الطعن المقام من محمود محمد ضد لجنة شئون الأحزاب، والذي يطالب بإلغاء القرار الصادر من اللجنة بدمج حزب المصريين الأحرار مع حزب الجبهة الديمقراطية للحكم بجلسة ١٥ أبريل المقبل
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود مصطفى، واختصمت الدعوى رقم 25305/60، رئيس لجنة شئون الأحزاب.
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