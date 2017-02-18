قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز الطعن المقام من محمود محمد ضد لجنة شئون الأحزاب، والذي يطالب بإلغاء القرار الصادر من اللجنة بدمج حزب المصريين الأحرار مع حزب الجبهة الديمقراطية للحكم بجلسة ١٥ أبريل المقبل