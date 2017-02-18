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4 أشخاص يخدرون ربة منزل ويصورونها عارية في الهرم
اعتقد أربعة أشخاص أن (ن
ب) ربة منزل وراء سرقة مشغولات ذهبية من شقة أحدهم، فقرروا تخديرها هي وزوجها وإجبارهما على توقيع إيصالات أمانة منهم اثنين على بياض. تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة الأهرام بلاغا من ربة منزل وزوجها يفيد بتضررهما من 4 أشخاص لقيامهم باستدراج الأولى إلى شقة سكن أحد المتهمين لوجود علاقة صداقة بينهما وتخديرها عقب تقديم كوب عصير لها يحوي مادة مخدرة وتصويرها بهاتف محمول أثناء قيام أحدهم بالتعدي عليها جنسيا وإكراهها على توقيع 4 إيصالات أمانة على بياض. وكذا التوقيع على عقد زواج عرفي منه وكذلك عقد تنازل عن شقتين ملكها وإيصال أمانة بمبلغ 50 ألف جنيه لصالح أحد المتهمين وقيامهم بأخذ توقيع الثاني على إيصال أمانة بمبلغ 50 ألف جنيه لصالح أحد المتهمين، وقيامهم بأخذ توقيع الثاني على إيصالي أمانة على بياض نظير إعادة زوجته له، وذلك بسبب اعتقادهم أن الأولى سرقت مشغولات ذهبية من داخل شقة أحد المتهمين منذ فترة.بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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