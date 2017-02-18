-
رياضة
- اليوم.. مؤتمر صحفي لنائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بالأقصر
- 6 لاعبين مبشرين بالانضمام لجنة كوبر في المنتخب (تقرير)
- البدرى يعد «كوليبالى» بفرصة المشاركة أمام المقاولون
- الأهلي يلتقي الأوليمبي والزمالك يواجه أكتوبر بدوري «اليد».. اليوم
- مخطط الزمالك لخطف «عمرو مرعي وأحمد جمعة»
- الأهلي يراقب موقعة لويزيان وبيديفست فى دورى الأبطال
- سموحة يختتم استعداده لمواجهة المقاصة بمران خفيف
- تقرير إنجليزي .. قيمة صلاح تتخطي أوزيل ومولر وبنزيمة وبوسكيتس
- أبرز لقطات الزمالك
- الزمالك يحسم مصير الجهاز الفني بقيادة «حلمي».. اليوم
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الدفاع في «فساد الداخلية»: تقرير اللجنة الفنية يبرئ المتهمين
أكد دفاع المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية |الاستيلاء على أموال الداخلية| المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين، أن مذكرات الصرف في التقرير المكتوب من اللجنة الفنية من يشمل الفترة من تاريخ 23 أغسطس 2011 حتى 1 أكتوبر 2012
وأضاف أن المتهم الأول خرج من الخدمة في 30 يناير 2011، والمتهم الثانى خرج من الخدمة 15 يوليو 2011، وقال: |فكيف نحاسبهم على مبالغ صرفت بعد خروجهم من الخدمة.كان قاضي التحقيق قد أحال العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.وجاء في التحقيقات أن |العادلي| استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت|.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)