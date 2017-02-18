وافق، اليوم السبت، مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود، على إشراف قضاة المجلس على انتخابات نقابة الصحفيين، بدون أي مقابل، تحت أي مسمى، وذلك إيمانا من المجلس بالدور الرائد التي تضطلع به النقابة