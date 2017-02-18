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ضبط عصابة بحوزتهم 4 آلاف قرص مخدر وسلاح ناري في القاهرة
ضبط، اليوم السبت، رجال مباحث القاهرة تشكيلا عصابيا متخصصا في الاتجار بالأقراص المخدرة بمنطقة دار السلام، وأحال اللواء خالد عبد العال مدير الأمن المتهمين للنيابة العامة لتولى التحقيقات
وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام مفادها أن |نعيمة. ر|، |ناصر.ذ|، عاطل، |عمر. م|، سائق، و|محمود.ح|، عاطل، يزاولون نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص ويتخذون من منطقة سكنهم مكانًا لتجارتهم غير المشروعة.بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وبحوزتهم 4 آلاف قرص مخدر، وسلاح ناري |بندقية خرطوش عيار 12مم|، ومبلغ 2000 جنيه. وبمواجهتهم أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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