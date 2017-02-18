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ضبط عاطل بتهمة سرقة الشقق في الخليفة
سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة، عاطل لمزاولته نشاطا إجراميا في سرقة المنقولات من داخل الشقق السكنية بمنطقة الخليفة، وأحال اللواء خالد عبد العال مدير الأمن المتهم للنيابة لتولى التحقيقات
كان اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من المقدم شادى أبو المكارم رئيس مباحث الخليفة مفادها أثناء مرور ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة بشارع الإمام الليثي دائرة القسم تمكنوا من ضبط |محمود م|، عاطل؛ حال استقلاله دراجة بخارية رقم ب ل س 354 |تروسيكل ملكه| محمل عليها كمية من الأجهزة الكهربائية وعثر بحوزته على قفل مكسور وفأس.وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل شقة كائنة بعقار دائرة القسم ملك |أحمد ح|، بأسلوب | كسر القفل باستخدام الفأس المضبوط بحوزته| كما أرشد عن باقي المسروقات بمسكنه.وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وأقر بعدم إقامته بالشقة، وأنها شقة الزوجية الخاصة بكريمته وأنه لم يكن اكتشف السرقة بعد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 957 لسنة 2017م، جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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