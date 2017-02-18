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إصابة طالب في مشاجرة بسبب الخلاف على ركن سيارة بالهرم
18
فبراير
2017
11:47 AM
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أصيب، اليوم السبت، طالب بجرح نافذ بالصدر في مشاجرة نشبت بينه وبين عاملين؛ بسبب الخلاف على ركن سيارة بمنطقة الهرم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم
كان قسم شرطة الأهرام تلقى بلاغا من مستشفى الهرم بوصول طالب مصاب بجرح نافذ بالصدر، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وبين عاملين بسبب اعتراضهما على ركن السيارة الخاصة بالمصاب أمام محل عملهما، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها أحد العاملين بسلاح أبيض محدثًا إصابته.تم ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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