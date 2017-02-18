تلقى اللواء علاء الدين شوقي، مدير الأمن إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية من مستشفى تخصصي بالرحمانية بوصول |عزة ح. ص.|، 23 عامًا، ربة منزل ومقيمة حي دحروج بدسوق، بكفر الشيخ| مصابة بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وتوفت فور وصولها.بسؤال شقيقها |محمد.ح.ص.، 31 عاما، عامل ومقيم الرحمانية| قرر أنه أثناء قيام شقيقته بإجراء عملية ولادة قيصرية بمستشفى الرحمانية العام حدثت لها مضاعفات وتشنجات ما أدى لوفاتها واتهم أطباء وطاقم تمريض المستشفى العام بالإهمال ما تسبب في وفاة شقيقته.وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي على الجثة تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بالقلب وفشل بمراكز المخ الحيوية ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.وبسؤال الدكتور |م. م، 30 عاما، طبيب نساء وتوليد بالمستشفى العام| قرر أنه عقب إجرائه عملية ولادة قيصرية للمذكورة حدثت لها حالة تشنجات ومضاعفات ولم يُعلل سبب الوفاة.تم تحـرير المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.