-
رياضة
- اليوم.. مؤتمر صحفي لنائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بالأقصر
- 6 لاعبين مبشرين بالانضمام لجنة كوبر في المنتخب (تقرير)
- البدرى يعد «كوليبالى» بفرصة المشاركة أمام المقاولون
- الأهلي يلتقي الأوليمبي والزمالك يواجه أكتوبر بدوري «اليد».. اليوم
- مخطط الزمالك لخطف «عمرو مرعي وأحمد جمعة»
- الأهلي يراقب موقعة لويزيان وبيديفست فى دورى الأبطال
- سموحة يختتم استعداده لمواجهة المقاصة بمران خفيف
- تقرير إنجليزي .. قيمة صلاح تتخطي أوزيل ومولر وبنزيمة وبوسكيتس
- أبرز لقطات الزمالك
- الزمالك يحسم مصير الجهاز الفني بقيادة «حلمي».. اليوم
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
التحقيق في وفاة ربة منزل أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية بالبحيرة
توفت، اليوم السبت، ربة منزل في العقد الثالث من العمر أثناء إجرائها جراحة ولادة قيصرية بأحد مستشفيات مركز الرحمانية بمحافظة بالبحيرة
تلقى اللواء علاء الدين شوقي، مدير الأمن إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية من مستشفى تخصصي بالرحمانية بوصول |عزة ح. ص.|، 23 عامًا، ربة منزل ومقيمة حي دحروج بدسوق، بكفر الشيخ| مصابة بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وتوفت فور وصولها.بسؤال شقيقها |محمد.ح.ص.، 31 عاما، عامل ومقيم الرحمانية| قرر أنه أثناء قيام شقيقته بإجراء عملية ولادة قيصرية بمستشفى الرحمانية العام حدثت لها مضاعفات وتشنجات ما أدى لوفاتها واتهم أطباء وطاقم تمريض المستشفى العام بالإهمال ما تسبب في وفاة شقيقته.وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي على الجثة تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بالقلب وفشل بمراكز المخ الحيوية ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.وبسؤال الدكتور |م. م، 30 عاما، طبيب نساء وتوليد بالمستشفى العام| قرر أنه عقب إجرائه عملية ولادة قيصرية للمذكورة حدثت لها حالة تشنجات ومضاعفات ولم يُعلل سبب الوفاة.تم تحـرير المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)