صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر والدكتور منير الصغير، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن الاتهام المنسوب للمحالة |أسماء ص س|، موجه أول اللغة الإنجليزية بقطاع بلقاس الأزهري التابع لمنطقة الدقهلية الأزهرية المتمثل في أنها تعدت على أميرة عبد الغفار الباز، مدرسة اللغة الإنجليزية بمعهد أبو دشيشة الأزهري التابع لقطاع بلقاس الأزهري بالدقهلية - بالقول ونعتتها بلفظ يا (بت) واستخدمت أسلوبا مهينا في الحوار معها داخل المعهد.وأضافت المحكمة أنه ثابت في حقها ثبوتا يقينا وفقا لأقوال الشهود الأمر الذي يشكل في حقها مخالفة تأديبية خاصة وأنها قدوة ومثل أعلى لأبنائها معلمي المعهد وغيرهم ممن تشملهم بالرقابة والرعاية فقضت المحكمة بمجازاتها بخصم 5 أيام من أجرها بعد أن استخدمت الرأفة أخذا في الاعتبار أنها حاولت استرضاء المدرسة واعترفت بما بدر منها.