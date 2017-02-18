-
رياضة
- الزمالك يحسم مصير الجهاز الفني بقيادة «حلمي».. اليوم
- لاعبو الزمالك يتابعون موقف محمد حلمي وإسماعيل يوسف في النادي
- التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الإنتاج الحربي.. اليوم
- العبور يستضيف الشمس على قمة مجموعة القاهرة بالقسم الثالث
- المقاولون يختتم تدريباته اليوم استعدادا للقاء الأهلي
- الاتحاد السكندري يصطدم بوادي دجلة في مواجهة صعبة للفريقين
- اتجاه في الأهلي للدفع بصالح جمعة أساسيا أمام المقاولون
- تعرف على القنوات الناقلة والمعلقين لمباريات السبت السوبر بملاعب أفريقيا والعالم
- 5 أسباب وراء مذبحة المدربين فى الزمالك (تحليل)
- أبرز لقطات الزمالك
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
معاقبة الموجهة الأولى لـ«الإنجليزي» بقطاع بلقاس الأزهري
قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة الموجهة الأولى للغة الإنحليزية بقطاع بلقاس الأزهري لقيامها بالتعدي على إحدى المدرسات وإهانتها داخل المعهد الأزهري الذي تعمل به
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر والدكتور منير الصغير، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن الاتهام المنسوب للمحالة |أسماء ص س|، موجه أول اللغة الإنجليزية بقطاع بلقاس الأزهري التابع لمنطقة الدقهلية الأزهرية المتمثل في أنها تعدت على أميرة عبد الغفار الباز، مدرسة اللغة الإنجليزية بمعهد أبو دشيشة الأزهري التابع لقطاع بلقاس الأزهري بالدقهلية - بالقول ونعتتها بلفظ يا (بت) واستخدمت أسلوبا مهينا في الحوار معها داخل المعهد.وأضافت المحكمة أنه ثابت في حقها ثبوتا يقينا وفقا لأقوال الشهود الأمر الذي يشكل في حقها مخالفة تأديبية خاصة وأنها قدوة ومثل أعلى لأبنائها معلمي المعهد وغيرهم ممن تشملهم بالرقابة والرعاية فقضت المحكمة بمجازاتها بخصم 5 أيام من أجرها بعد أن استخدمت الرأفة أخذا في الاعتبار أنها حاولت استرضاء المدرسة واعترفت بما بدر منها.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)