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الإدارية العليا تقضي بعدم قبول دعوى حل حزب النور
18
فبراير
2017
10:47 AM
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قضت اليوم السبت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة بعدم قبول الدعوى التي أقامها المحاميان رزق الملا وأحمد الشنديدي، التي طالبا فيها بتجميد نشاط وحل حزب «النور» السلفي
كان المحامي رزق الملا قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بحل حزب النور السلفي، واختصم رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب لإنشاء الحزب على أساس ديني.
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