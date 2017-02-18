قضت اليوم السبت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة بعدم قبول الدعوى التي أقامها المحاميان رزق الملا وأحمد الشنديدي، التي طالبا فيها بتجميد نشاط وحل حزب «النور» السلفي