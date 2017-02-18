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مصرع سائق توك توك بحادث على طريق «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوي
18
فبراير
2017
10:47 AM
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لقي، اليوم السبت، سائق توك توك مصرعه إثر اصطدامه بسيارة نقل توقفت فجأة، وذلك على طريق |القاهرة- الإسكندرية| الصحراوي
كانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارًا مفاده أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة |عبد الهادي حسن|، سائق، على طريق |القاهرة-الإسكندرية| الصحراوي بمنطقة الكيلو 28، ونتيجة عطل مفاجئ بالسيارة انقلبت وتوقفت على يمين الطريق، وتصادف مجيئ توك توك بدون لوحات قيادة |محمود فلاح|، فاصطدم بالسيارة من الخلف.وبالفحص تبين تلفيات بالتوك توك ووفاة قائده، وتم نقله إلى مستشفى العامرية، وأمر اللواء |عادل زكي| مساعد وزير الداخلية، باتخاذ اللازم تجاه الواقعة ورفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المركبات.
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