لقي، اليوم السبت، شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق | القاهرة – الفيوم | الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور

كانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارًا مفاده أنه أثناء سير سيارة ميكروباص على طريق |القاهرة – الفيوم| الصحراوي بالكيلو 45، قيادة |محمد عوض| سائق، في الاتجاه القادم من القاهرة إلى الفيوم، ونتيجة عدم القيظة انقلبت السيارة، ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الهرم التخصصي.وعلى الفور أمر اللواء |عادل زكي| مساعد وزير الداخلية، باتخاذ اللازم تجاه الواقعة، ورفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المركبات، وأخطرت مديرية أمن الجيزة لاستكمال الإجراءات القانونية.