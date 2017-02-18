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تشريح جثة الطالب المنتحر في المنيا
قررت نيابة مركز ملوي تحت إشراف الحامي العام لنيابات جنوب المنيا المستشار |عبد الرحيم عبد المالك| انتداب الطبيب الشرعي لتشريج جثة طالب بالصف الثالث الإعدادي انتحر عقب وقوع مشاجرة مع والده لتغيبه 3 أيام متواصلة عن المدرسة
وكان اللواء |فيصل دويدار| مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائي بالمديرية، بانتحار طالب بالصف الثالث الإعدادي.وعلى الفور انتقل العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، والعقيد هشام بشر، رئيس فرع البحث الجنائي جنوب، وتبين انتحار | م ا ع|، 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم بمركز ملوي وتناول جرعة كبيرة من فوسفيد الألومنيوم، بسبب وقوع مشاجرة مع والده لتغيبه 3 أيام متواصلة عن المدرسة. وبعرض الطالب على الطب الشرعي بمعرفة الطبيب هاني اسحق، مفتش أول صحة المنيا، تبين أنه بمناظرة الجثة تناول أقراص فوسفيد الألومنيوم التي تتحد مع الماء فينتج غاز الفوسفين، مما يسبب تجمد كرات الدم الحمراء ومنع وصول الأكسجين للمخ والقلب.
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