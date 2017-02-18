قررت نيابة ملوي تحت إشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، المستشار عبد الرحيم عبد المالك التصريح بدفن جثة شاب انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة حزنا على وفاة والده منذ عام

كان مساعد وزير الداخلية، اللواء فيصل دويدار، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي يتضمن انتحار شاب باحدي قرى المركز بإطلاق الرصاص على نفسه.وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين انتحار |صفوت ن ج |، 30 عامًا، حيث أطلق الرصاص برأسه إثر مروره بحالة نفسية حزنا على مرافقة والده الذي توفي منذ عام خلال مشاجرة، مما ترتب عليه وفاته في الحال.