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الشرطة الماليزية تعتقل كوريا شماليا فيما يتعلق بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية
كوالالمبور (رويترز) - قالت الشرطة الماليزية يوم السبت إنها اعتقلت رجلا كوريا شماليا فيما يتعلق بقتل كيم جونج نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مع تصاعد خلاف دبلوماسي بشأن جثته.
وتوفي كيم جونج نام الأسبوع الماضي بعد اغتياله في مطار كوالالمبور الدولي بما يُعتقد أنه سم سريع المفعول. وقال مسؤولون كوريون جنوبيون وأمريكيون إن عملاء كوريين شماليين اغتالوه.
وقالت الشرطة الماليزية إن أحدث اعتقال له صلة بهذه الجريمة تم ليل الجمعة وأُعلن أن اسم المشتبه به هو ري جونج تشول من مواليد السادس من مايو أيار 1970.
وقال البيان إنه "يُشتبه بأنه متورط في موت رجل كوري شمالي."
وتم بالفعل اعتقال امرأتين مشتبه بهما إحداهما إندونيسية والأخرى تحمل وثائق سفر فيتنامية. وقالت مصادر حكومية إنه رغم اعتقال رجل ماليزي مازال ما لا يقل عن ثلاثة مشتبه بهم آخرين هاربين.
وكيم جونج نام هو الابن الأكبر لزعيم كوريا الشمالية الراحل كيم جونج إيل وقد انتقد علانية سيطرة عائلته على السلطة في كوريا الشمالية المسلحة نوويا.
وقالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية لنواب في سول إن كيم كان يعيش مع زوجته الثانية في إقليم مكاو الصيني تحت حماية بكين.
وكان كيم في مطار كوالالمبور لركوب طائرة إلى مكاو عندما قُتل. ويجري تشريج جثته في مستشفى في العاصمة.
وقال قائد شرطة ولاية سيلانجور الماليزية لرويترز إن تقرير تشريح الجثة لم ينته بعد. ورفض تقارير لوسائل إعلام قالت إنه سيتعين إجراء تشريح ثان.
* خلاف دبلوماسي
وقالت كوريا الشمالية في الساعات الأولى من صباح السبت إنها سترفض بشكل قاطع تقرير ماليزيا بشأن تشريح جثة كيم جونج نام واتهمت ماليزيا "بالتواطؤ مع قوى خارجية" في إشارة مستترة إلى كوريا الجنوبية.
وردت ماليزيا بقولها إنه لابد من الالتزام بقوانين البلاد. ولم تدل وزارة الخارجية بأي تعليق بعد.
وتهدد هذه القضية بإضعاف علاقات كوريا الشمالية مع ماليزيا وهي إحدى دول قليلة تحتفظ بعلاقات دبلوماسية طيبة مع بيونجيانج.
وطالبت كوريا الشمالية ليل الجمعة بالإفراج عن جثمان كيم جونج نام فورا. وحاولت بيونجيانج في وقت سابق إقناع السلطات الماليزية بعدم إجراء تشريح للجثة.
وقال كانج تشول سفير كوريا الشمالية خارج المستشفى الذي يرقد فيه جثمان كيم جونج نام إن "الجانب الماليزي فرض إجراء تشريح للجثة دون إذن وحضور.
"سنرفض بشكل قاطع نتيجة التشريح."
وقال إن كيم جونج نام كان يحمل جواز سفر دبلوماسيا وكان تحت الحماية القنصلية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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