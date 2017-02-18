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الحكم في بطلان الاعتراض على تأسيس الحزب الليبرالي.. اليوم
18
فبراير
2017
08:46 AM
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تصدر دائرة الأحزاب السياسية، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود، اليوم السبت، حكمها في طعن أقامه صلاح محمد الزين، وكيل مؤسسي الحزب المصري الليبرالي |تحت التأسيس|، لإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب
كان |الزين| أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء قرار اللجنة المشار إليه، وقررت المحكمة، إحالة الدعوى لدائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، لاختصاصها بنظرها.وذكرت الدعوى المسجلة برقم ٩٤٦٨ لسنة ٦١ قضائية، أن مقيمها تقدم في ١٧ أغسطس ٢٠٠٨ بطلب لتأسيس حزب جديد باسم الحزب المصري الليبرالي، إلا أن المسئولين بلجنة شئون الأحزاب أجابوه بالامتناع عن استلام طلبه.وأكد المدعي أن امتناع لجنة شئون الأحزاب عن استلام إخطار تأسيس الحزب يعد مخالفًا للقانون.
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