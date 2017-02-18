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محاكمة العادلي وآخرين اليوم في قضية فساد الداخلية
18
فبراير
2017
07:46 AM
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، محاكمة حبيب العادلي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ|الاستيلاء على أموال الداخلية|
كان قاضي التحقيق أحال العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.وجاء في التحقيقات أن |العادلي| استغل منصبه، بالتوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها المكافآت.
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