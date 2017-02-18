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مسؤول: الجيش الكولومبي سيعزز جهوده لمكافحة عصابات الجريمة
نيلو(كولومبيا) (رويترز) - قال مسؤول كولومبي كبير يوم الجمعة إن الجيش الكولومبي سيعزز جهوده لمكافحة توغل العصابات الإجرامية في المناطق التي تخليها جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) وذلك مع حرصه على منع حدوث زيادة في تهريب المخدرات والعنف.
وحذر منتقدون لاتفاق سلام وقع في أواخر العام الماضي مع فارك من إضعاف الجيش الذي قاتل المتمردين أكثر من 50 عاما.
ولكن قائد الجيش الجنرال البرتو خوسيه ميخيا قال إن اتفاق السلام لن يؤدي إلى تقليص عدد القوات أو هجومها الراسخ ضد الجماعات المسلحة غير القانونية.
وقال ميخيا أثناء ترأسه تخريج جنود محترفين جدد في نيلو بوسط كولومبيا إن "هؤلاء الجنود المحترفين الجدد البالغ عددهم 1200 جزء من مجموعة تزيد عن خمسة آلاف سيتخرجون هذا العام وسيتم إرسالهم إلى مناطق كولومبيا الأكثر حرجا.
"والهدف هو شغل المناطق غير المستقرة."وقال إنه في إطار هذه العملية سيتم تشكيل أربعة ألوية متنقلة من قوات الانتشار السريع المدعومة بطائرات هليكوبتر لتغطية البلاد بأكملها ومحاربة أي منظمات إجرامية.
وأضاف إنه سيتم نشر نحو 68 ألف فرد من الجيش والشرطة في المناطق التي كانت يحتلها من قبل متمردو فارك من أجل منع انتشار عمليات زراعة الكوكا بشكل غير قانوني.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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