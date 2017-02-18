اليوم.. الحكم في الطعن على تأسيس حزب التوحيد العربي

تصدر دائرة الأحزاب السياسية، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود وبسكرتارية كمال نجيب، اليوم السبت، حكمها في طعن لجنة شئون الأحزاب لرفض تأسيس حزب التوحيد العربي