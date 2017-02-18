تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة خمسة متهمين محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ|خلية وجدي غنيم| في اتهامهم بتأسيس جماعة ضد أحكام القانون

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.وكانت النيابة العامة اتهمت في القضية كلا من |عبد الله هشام محمود حسين |22 سنة| طالب محبوس، عبد الله عيد فياض |21 سنة| طالب بالمعهد العالي للدراسات والتكنولوجيا محبوس، سعيد عبد الستار محمد سعيد 32 سنة |هارب|، مجدي عثمان جاه الرسول |40 سنة| هارب، محمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى |25 سنة| محام |محبوس|، محمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ |34 سنة| مالك مطبعة |محبوس|، أحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر |محبوس|، وجدي عبد الحميد غنيم 64 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة |هارب|.