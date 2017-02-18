تستأنف الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود، اليوم السبت، الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، والذي يطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصري

واختصم الطعن رقم ٨٦٦٤٥ لسنة ٦٢ قضائية عليا، محمد عبد العاطي محمد حسن، حيث ذكر الطعن أن اللجنة قررت في جلسة ٣٠ يوليو الماضي عدم قبول الإخطار المقدم من محمد عبد العاطي بصفته وكيلا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصري |تحت التـأسيس|، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١.