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الحكم في دعوى توفيق عكاشة بحل الأحزاب السياسية.. اليوم
تصدر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود، اليوم السبت، حكمها في دعوى أقامها خالد سليمان المحامي، وكيلًا عن الإعلامي توفيق عكاشة؛ للمطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية وعددها 90 حزبًا، بعد فشلها في تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية
وذكرت الدعوى، أن هذه الأحزاب فشلت في تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التي لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب في تغطية القوائم الأربعة المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها. وأضافت الدعوى، أن غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الإخطار، ويفترض وفقًا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، ويشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوًا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية في الدفع بمرشحين لها، بالإضافة إلى أن أغلب الأحزاب نشأ على هوية دينية.
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