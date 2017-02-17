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سقوط «شكوكو وجنجا» قاتلي سائق عين شمس في قبضة المباحث
نجحت مباحث قسم شرطة عين شمس بقيادة المقدم محمد دويدار رئيس المباحث في ضبط قاتلي سائق عين شمس
وتلقت مباحث قسم شرطة عين شمس إخطارًا من مستشفى عين شمس العام، باستقبالها شابًا مصابًا بطعنات متفرقة في أنحاء جسده، وتوفي أثناء إسعافه، وانتقلت قوة من مباحث القسم، وتم إخطار النيابة للتحقيق. وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث ضم كلا من معاوني المباحث أحمد الصيفى، ووليد الحوتى، ومن خلال جمع خيوط الواقعة وسؤال شهود العيان، أدلى أحد الشهود سائق سيارة سوزوكي زان بمواصفات أحد المتهمين اللذين فرا هاربين فور استغاثة المجني عليه بالأهالي.ودلت التحريات أن المتهم يدعى شكوكو مسجل خطر، وعلى الفور خرجت قوة أمنية وتمكنت من القبض عليه في منطقة عزبة مجاهد، واعترف بأنه ارتكب الجريمة بمعاونة شقيقه وليد جنجا. كان فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول ناظر أمس الخميس جثة سائق توك توك، لقي مصرعه على يد شخصين مجهولين.وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنها تعود لأحمد حبيب |21 سنة| وتوفي نتيجة إصابته بـ 15 طعنة من سلاح أبيض بأماكن متفرقة من جسده.وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أن شخصين مجهولين استوقفا المجني عليه سائق التوك توك في منطقة المطرية، وطلبا منه أن يوصلهما لمستشفى الأردني في منطقة عين شمس، وأثناء سيرهما طلبا منه التوقف، وأن يترجل من التوك توك خاصته، حتى يتمكنا من سرقته، وعندما رفض الانصياع لأوامرهما، استمرا في طعنه بسلاح أبيض مطواة، حتى استغاث بالأهالي، الذين سارعوا محاولين إنقاذه، وتمكن المتهمان من الهرب.وتبين من التحقيقات أن الأهالي حملوا المجني عليه، وسارعوا به إلى مستشفى عين شمس العام لإنقاذه، وأثناء ذلك حكى ما حدث له للأهالي، وعندما وصل المستشفى لم يتمكن الأطباء من إنقاذه.
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