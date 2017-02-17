ففى محافظة أسيوط لقي 6 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 9 آخرين، في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص، على طريق أسيوط سوهاج الصحراوي الشرقي بدائرة ساحل سليم.كما لقي شخصان مصرعهما؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي بمحور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، واصطدامها بالسور الخاص بمسجد المشير؛ نتيجة للسرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة من السائق.وفى محافظة الوادي الجديد، أصيب ضابطا شرطة ومجند، في حادث انقلاب سيارة شرطة بمنطقة النقب، بطريق الخارجة – أسيوط، بينما أصيب شخصان في حادث انقلاب دراجة نارية بقرية ناصر، التابعة لمركز الخارجة.كما انقلبت شاحنة محملة بــ80 طنا من خام الفوسفات، بطريق الخارجة أسيوط بمحافظة الوادي الجديد، مما أسفر عن إصابة اثنين.ولقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، في حادث انقلاب سيارة بالكيلو 171 على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي.وفى جنوب محافظة قنا، لقيت طفلة مصرعها، بعد أن صدمتها سيارة على الطريق الزراعي، أمام كوبري نجع العروبة، بمركز قفط، بينما أصيب 13 شخصًا، في انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» أمام مدخل قرية أبو شوشة، بطريق «قنا - أبو تشت».وفى محافظة الشرقية أصيب 7 أشخاص بكدمات وجروح، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة بترعة، أمام قرية الجعفرية، التابعة لمركز بلبيس، بينما أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح، في حادث تصادم سيارتين بمركز بلبيس.