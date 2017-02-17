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شرطة التموين: ضبط 1101 قضية متنوعة في المحافظات
تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، سن حملاتها التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات؛ ضمانًا لحماية المواطنين من مافيا الغش التجاري والاحتكار
وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 1101 قضية تموينية متنوعة تم خلالها ضبط مواد بترولية من أسطوانات بوتاجاز، ودقيق مدعم، ومخالفات مخابز، وسلع تموينية مدعمة، وغش غذائي، ومخالفات للمحال العامة وأخرى متعلقة بعدم الحصول على شهادات صحية، ومخالفات بشأن شروط التراخيص، وأخرى في أطعمة اللحوم والطيور، كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر، وسجائر، وأعلاف، وألعاب نارية، وتنفيذ 31 حكمًا قضائيًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين؛ لعرضهم على النيابات المختصة للتحقيق، وجار مواصلة الحملات الأمنية على مستوى المحافظات، لمواجهة جميع أشكال الجريمة وملاحقة المحتكرين.
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