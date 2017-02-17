أمرت نيابة الوراق بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية عقب القبض عليه في كمين أمني أعلى دائري الوراق وبحوزته 22 سلاح خرطوش قادما بها من الصعيد لتوزيعها بشبرا

وكانت التحريات الأولية التي أجريت تحت إشراف اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة كشفت أنه أثناء تمركز كمين أمني أعلى دائري الوراق مرت سيارة ميكروباص فاستوقفها الضباط لتفتيشها. وعثرت القوات برئاسة العميد أيمن الحمزاوي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة والرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق على 22 قطعة سلاح عبارة عن 17 فردا و5 بنادق خرطوش فتم القبض على المتهم الذي تبين أنه تاجر سلاح واعترف أمام اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أنه أعد تلك الكمية من الأسلحة وقدم بها من أسيوط لتوزيعها بشبرا الخيمة فتم تحريز المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة.