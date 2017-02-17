وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات؛ لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام؛ لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات

وأسفرت الحملات، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 28 قضية: سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل، و18 قضية في مجال الاتصالات والبريد، و261 بائعا متجولا، و2223 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ 292 حكما قضائيا.