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القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة حديد التسليح بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، من القبض على تشكيل عصابي، تتزعمه سيدة، تخصص في سرقة حديد التسليح
وكان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد إبراهيم سلامة مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ إلى العقيد إبراهيم النجار، مفتش مباحث المدينة، من المدعو «عمرو. أ. م» 38 عاما، رئيس مجلس إدارة شركة براعم مصر، مقيم الشيخ زايد، دائرة قسم ثالث، عن اكتشافه سرقة كمية من الحديد، وزنت نحو نصف طن، من داخل العقار الخاص به. وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث، برئاسة المقدم محمد سليمان رئيس مباحث قسم ثالث، ومعاونيه النقباء محمد سكر ومحمد أشرف وعمر رجائي وكريم حبشي، وتوصلت التحريات السرية حول الواقعة أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «رضا م. ر» 14 عاما، عاطل، مقيم البلابسة، دائرة قسم ثان، و«إيمان. ش. ع» 22 عاما، ربة منزل، مقيمة حي السلام، دائرة قسم ثان، عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهما، أسفر عن ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات. وبمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأن المضبوطات قاموا بسرقتها من داخل مسكن المُبلغ، بعد تكوين تشكيل عصابي، برئاسة المتهمة الثانية، وبمعاونة المتهم الأول. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر رقم 1266 /2017 جنح قسم ثالث، وتم تحويلهم إلى النيابة المختصة.
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