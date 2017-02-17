اخبار مصر
-
رياضة
- تكهنات بالإطاحة بجهاز الزمالك في اجتماع المجلس اليوم
- الأهلي 2000 يهزم الاتحاد بهدف في دوري الجمهورية
- الإسماعيلي 2000 يفوز على الجيش بهدف في دوري الجمهورية
- عادل محفوظ: لا غرامات على منتخب الشباب بسبب القائمة
- أسامة إبراهيم يعود للزمالك أمام طلائع الجيش
- وصول زوجة كوليبالي للقاهرة للاستقرار معه
- سموحة يحشد ٢٥ لاعبا لمواجهة المقاصة
- الإسماعيلي يتجه للقاهرة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي
- فيديو| إكرامي و ركلات الجزاء.. 8 مباريات تثبت نجاح حارس الأهلي
- أسطورة مانشستر يونايتد ممنوع من السفر لأمريكا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وزيرة دفاع ألمانيا تدعو لعدم تحويل الحرب على الإرهاب إلى حملة ضد الإسلام
17
فبراير
2017
18:15 PM
بواسطة
دعت وزيرة الدفاع الألمانية، الجمعة، الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة إلى عدم جعل حملة مكافحة "الإرهاب" حملة ضد الإسلام، في إشارة ضمنية إلى المرسوم المثير للجدل الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت أورسولا فان دير ليان، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، "يجب أن نتفادى تحويل ذلك إلى جبهة (مشتركة) ضد الإسلام والمسلمين، وإلا فإننا نواجه خطر تعميق الهوة التي تشكل تربة خصبة للعنف والإرهاب".
وقالت أورسولا فان دير ليان، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، "يجب أن نتفادى تحويل ذلك إلى جبهة (مشتركة) ضد الإسلام والمسلمين، وإلا فإننا نواجه خطر تعميق الهوة التي تشكل تربة خصبة للعنف والإرهاب".
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع