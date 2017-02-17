دعت وزيرة الدفاع الألمانية، الجمعة، الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة إلى عدم جعل حملة مكافحة "الإرهاب" حملة ضد الإسلام، في إشارة ضمنية إلى المرسوم المثير للجدل الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقالت أورسولا فان دير ليان، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، "يجب أن نتفادى تحويل ذلك إلى جبهة (مشتركة) ضد الإسلام والمسلمين، وإلا فإننا نواجه خطر تعميق الهوة التي تشكل تربة خصبة للعنف والإرهاب".

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