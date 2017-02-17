تصدر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، غدًا السبت حكمها في، الدعوى التي أقامها رزق الملا وأحمد الشنديدي، المحاميان، والتي طالبا فيها بتجميد نشاط وحل حزب «النور» السلفي