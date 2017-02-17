أصيب منذ قليل، شخصان في حادث انقلاب دراجة نارية بقرية ناصر التابعة لمركز الخارجة بالوادي الجديد

وتلقى اللواء أحمد عبد الغفار مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة النجدة يفيد بانقلاب دراجة نارية بقرية ناصر التابعة لمركز الخارجة والذي أسفر عن إصابة كل من مصطفى سمير، محمود ناصر محمود. ودفعت الأجهزة المختصة بسيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.