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ضبط صاحب مخزن بحوزته 9 أطنان دقيق مجهول المصدر في المرج
17
فبراير
2017
14:47 PM
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ألقى رجال مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب مخزن دقيق وبحوزته 9 أطنان دقيق مجهول المصدر، تمهيدًا لإعدادها وبيعها للمواطنين، بمنطقة المرج، وأحال اللواء خالد عبد العال، مدير الأمن، المتهم للنيابة لتولي التحقيقات
وكان اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من العميد هاني القاضي، مدير مباحث التموين، مفادة تمكن ضباط الإدارة من ضبط |حمزه ج|، 24 سنة، مسئول عن مخزن دقيق بلدي مدعم بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته 8.350 أطنان دقيق بلدي مدعم مجهولة المصدر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4387، جنح.
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