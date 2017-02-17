5 طنًا و32 ألف متر أسلاك كهربائية مجهولة المصدر في منشأة ناصر، وأحال اللواء خالد عبد العال، مدير الأمن، المتهم للنيابة لتولي التحقيقات.وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين مفادها أن أحمد حسين، صاحب مصنع أسلاك كهربائية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر؛ ويقوم بإدارة المصنع ملكه |بدون ترخيص | ويقوم بتقليد العلامات التجارية الخاصة بماركات معتمدة لتصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية وحيازته لكمية من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر.وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، باستهدافه بمعرفة ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة برئاسة العميد هاني القاضي مدير شرطة التموين، وبصحبتهم القوة المرافقة تمكنوا من ضبطه.وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 32400 متر سلك كهربائي مختلف الأنواع، 8.950 أطنان سلك نحاس، 3.500 أطنان بلاستيك، 3 أدوات تصنيع، جهاز كمبيوتر، 5 اسطوانات بوتاجاز | جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها|.وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحــــرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.