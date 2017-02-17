كانت المتابعات الأمنية على الطرق التابعة للإدارة العامة للمرور، لاحظت انخفاض مستوى الرؤية بطريق الكريمات بنطاق اختصاص محافظة بنى سويف من بوابة حلوان والكريمات المتجه إلى مناطق بنى سويف.كما رصدت انخفاض مستوى الرؤية أمام قائدى السيارات من بوابات المنيا وأسيوط المتجه إلى مناطق بنى سويف، وتم إغلاق الطريق وذلك لحين انقشاع الشبورة المائية حرصًا على سلامة المواطنين ومنعًا لوقوع حوادث.وأخطرت عمليات المرور بظهور شبورة مائية تعوق الحركة المرورية وانعدام الرؤية، وعلى الفور تم إغلاق طريق الجيش للقادم من القاهرة اتجاه الأقاليم، وكذلك أمام القادم من الأقاليم لحين انقشاع الشبورة، ووضوح الرؤية حرصًا على سلامة المواطنين ومنع وقوع حوادث، وتم انقشاع الشبورة على الطريق وإعادة فتحهما أمام قائدي السيارات.