شن رجال مباحث الآداب بالجيزة بقيادة العميد محمود هويدي وبإشراف اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة على البارات والملاهي الليلية لمكافحة جرائم الآداب وحفاظا على تقاليد المجتمع

واستهدفت الحملة منطقتي الطالبية والعمرانية، وضبطت 40 قضية آداب، تنوعت ما بين ممارسات دعارة وتحريض على الفسق والفجور، وتقديم خمور ونرجيلة بدون ترخيص وإدارة منشآت وملاه ليلية بدون ترخيص ومزاولة مهن مدير ومضيفة وراقصة بدون تراخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.