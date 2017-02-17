أقدم مريض نفسي على إشعال النيران بشقة عمه السكنية بمنطقة سيد عنتر في الجيزة، ما أدى إلى احتراق جميع محتوياتها

وكان اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة قد تلقى بلاغا يفيد باندلاع حريق بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعلي الفور انتقل رجال الإطفاء إلى محل البلاغ وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده، والذي أسفر عن محتويات الشقة بالكامل.وباجراء التحريات اللازمة تبين أن نجل شقيق مالك الشقة يعاني من مرض نفسي وأنه وراء ارتكابه الواقعة بسبب مرضه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.