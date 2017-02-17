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نائب الرئيس الأمريكي يتوجه إلى أوروبا في جولة لطمأنة الحلفاء
واشنطن (رويترز) - يسعى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يوم السبت من خلال تأكيده على التزام الولايات المتحدة تجاه أوروبا إلى تهدئة الحلفاء القلقين من تصريحات غير تقليدية أطلقها الرئيس دونالد ترامب بشأن روسيا وحلف شمال الأطلسي.
وقال مستشار كبير للسياسة الخارجية في البيت الأبيض للصحفيين إن بنس سيقول في مؤتمر الأمن السنوي في ميونيخ إن أوروبا "شريك لا غنى عنه " للولايات المتحدة في رسالة سيكررها في اجتماعات خاصة مع الزعماء يومي الأحد والاثنين.
وفي تعليق على جولة بنس قال المستشار "نحن أكثر أمنا وازدهارا عندما تكون الولايات المتحدة وأوروبا قويتان ومتحدتان."
وأثار ترامب قلق الحلفاء خلال حملته الانتخابية من خلال الخروج على الآراء التقليدية للجمهوريين بشأن العلاقة عبر الأطلسي.
وعبر ترامب عن إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال إنه يود العمل معه لقتال متشددي تنظيم الدولة الإسلامية كما شكك في قيمة حلف شمال الأطلسي.
وفي ميونيخ سيعقد بنس سلسلة اجتماعات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ومع زعماء من استونيا ولاتفيا وليتوانيا.
وقال مستشار السياسة الخارجية للصحفيين إن بنس سيؤكد على ضرورة أن تنفذ روسيا وأوكرانيا اتفاق مينسك للسلام بالكامل وسيتخذ موقفا صارما بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو بسبب عدوانها في أوكرانيا.
وأضاف أن بنس يعتزم مناقشة مكافحة الإرهاب مع الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني وقتال الدولة الإسلامية في اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
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