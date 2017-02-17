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إعدام 283 كيلو لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين في 6 أكتوبر
ضبطت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة التموين، مدير منفذ بيع لحوم بداخله 283 كيلو اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعها في 6 أكتوبر
كانت معلومات وردت إلى اللواء ياسر صابر، مدير شرطة التموين، مفادها قيام المسئولين عن منفذ غير مرخص لبيع اللحوم الكائن بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية |اللحوم ومصنعاتها| المعبأة داخل عبوات دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى والبعض الآخر مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير خاضعة للإشراف البيطرى الخالية من أي بيانات أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها (مجهولة المصدر) لطرحها للبيع للجمهور مدخلين بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضين صحتهم وحياتهم للخطر، بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المدير المسئول 143 كجم (لحوم بقرية) مذبوحة خارج المجازر الحكومية قدمت اللجان المرافقة للمأمورية تقريرا فنيا يفيد أن المضبوطات مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير خاضعة للإشراف البيطرى ودون مستندات (مجهولة المصدر) وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.كما تم ضبط 140 كجم |مقطعات لحوم ـ دهون حيوانية| معبأة داخل عبوات دون بيانات |غير صالحة للاستهلاك الآدمى| قدمت اللجان المرافقة للمأمورية تقريرًا فنيًا يفيد أن المضبوطات دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وبها سائل انفصالى مدمم تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وأوصت اللجنة بإعدامها.
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