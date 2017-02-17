7 طن سكر و1440 عبوة زيت في الشرقية.كانت معلومات وردت إلى اللواء ياسر صابر، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام بدال تمويني بدائرة مركز شرطة الزقازيق (محافظة الشرقية ) بمزاولة نشاطه المؤثم قانونًا، بالاستيلاء على أموال الدعم الذي كفلته الدولة للمواطنين بالتصرف في كميات كبيرة من السلع التموينية (السكر ــ زيت طعام ) المخصص ربطًا على البطاقات التموينية، بعدم صرفه للمواطنين، والاتجار به ببيعه في السوق السوداء متربحًا من جراء ذلك ومهدرًا أموالًا طائلة من أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل مما يؤثر سلبًا فى الاقتصاد القومى.وعقب تقنين الإجراءات انتقل ضباط الإدارة وتمكنوا من ضبطه وبالاستعلام من مخزن جملة الزقازيق التابع للشركة العامة لتجارة الجملة عن الكميات المنصرف إليه أفادت أنه تم صرف كمية قدرها 1.720 طن ( سكر )، 1440 عبوة ( زيت طعام )، قام المتهم بالتصرف فيها ببيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وعدم صرفها للمواطنين منذ بداية شهر فبراير 2017 وحتى تاريخه.