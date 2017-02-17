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ضبط بدال تمويني قبل ترويجه٤ أطنان سكر في السوق السوداء بالمرج
ألقت مباحث التموين القبض على بدال تمويني؛ لاستيلائه على السلع التموينية المدعمة وبحوزته 4 أطنان سكر و4428 عبوة زيت قبل تهريبها للسوق السوداء بالمرج
وردت معلومات للواء ياسر صابر، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، بقيام بدال تمويني بمزاولة نشاطه المؤثم قانونا والاستيلاء على أموال الدعم الذي كفلته الدولة للمواطنين بحيازة وتخزين كميات كبيرة من السلع التموينية (سكر ــ زيت طعام ـ مكرونة ) المخصصة ربطًا على البطاقات التموينية، بعدم صرفها للمواطنين وحجبها عن التداول بالأسواق رغم الحاجة الشديدة إليها بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعرها بالأسواق.وتبين أنه يخزن البضائع في مخزن غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة المرج للاتجار بها بالسوق السوداء، محققا من جراء ذلك أرباحًا طائلة غير مشروعة، ومهدرًا لأموال الدعم بما يؤثر سلبًا فى الاقتصاد القومى.وعقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة المحل وضبط كمية قدرها 4.620 أطنان سكر تموينى مدون عليها ( بلدنا ) مخصص ربطا على البطاقات التموينية، 4428 عبوة زيت تموينى مدون عليها ( كهرمان ) مخصص ربطًا على البطاقات التموينية، 2380 عبوة مكرونة تموينية (بديل الأرز) مخصصة ربطًا على البطاقات التموينية، قام المذكور بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم صرفها للمواطنين، تم التحفظ عليها بفرع جملة البركة التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة تحت تصرف النيابة العامة.
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