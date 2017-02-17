تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة داخل ترعة ووجود ضحايا بالكيلو 171 على طريق |القاهرة - الإسكندرية| الزراعى، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل مقطورة، اختلت عجلة القيادة من سائقها مما أدى لانقلاب السيارة بترعة يمين الطريق.وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى إيتاى البارود العام، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث.وأمر اللواء عادل زكى، مدير الإدارة العامة للمرور، باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأخطرت مديرية أمن البحيرة لاستكمال الإجراءات.