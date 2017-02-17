. ربنا ينتقم منه|، بهذه الكلمات الممزوجة بالألم بدات سيدة في العقد الثالث من عمرها تروي تفاصيل إقامتها دعوى خلع على زوجها أمام محكمة الأسرة بــ|زنانيري|.قالت |ك. ا| زوجي خانني ورأيته بعيني ولكن لم أستطع فعل شيء لأنه رجل يفعل ما يشاء فقررت الانتقام منه عن طريق المحاكم فأقمت عليه دعوى خلع في |محكمة الصف| ودعوى تمكين قائلة |رفعت في محكمة الصف علشان يدوخ ويفضل رايح جاي|. وتابعت: فؤجئت بإقامته ضدي دعوى نشوذ في محكمة |زنانيري| ليحولني من مجني عليها لجانية، ولم يخجل مما فعله بي ورأيته أمام عيني يخونني فاستمر على خيانته لي وهو يعلم أنني على علم ولكن جبروته كان أقوى من الخجل، فقال إنه رجل وحر يفعل ما يشاء|. وأضافت أن دعويي الخلع والتمكين مازلتا قائمتين وأنتظر من القضاء أن يأخذ حقي من هذا الرجل الخائن الذي لا يخيفه أحد و|أكيد هييجي اليوم اللى هاخد فيه حقي منه|.