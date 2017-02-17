وأسفرت الحملات عن ضبط 20 قضية متنوعة: «مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، حاسب آلي، مطبوعات»، واتخذت مباحث المصنفات، الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.