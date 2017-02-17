تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، مفاده شن حملة أمنية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام؛ لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، أسفرت عن ضبط 11 متهمًا بحوزتهم 11 قطعة سلاح، تنوعت بين 3 بنادق خرطوش، 8 فرود خرطوش، 19 طلقة نارية متنوعة الأعيرة. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.