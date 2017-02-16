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ترامب: تقارير الإعلام الأمريكي تصعب إبرام اتفاق مع روسيا
16
فبراير
2017
22:22 PM
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واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية بشأن علاقة إدارته مع روسيا ربما تجعل من الصعب عليه إبرام اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتهدئة التوتر بين واشنطن وموسكو.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي "من المرجح أن بوتين يفترض أنه لا يمكنه إبرام اتفاق معي بعد الآن .. لأنه من الناحية السياسية.. فإن إبرام أي سياسي اتفاقا لن يلقى شعبية."
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)
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