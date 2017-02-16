وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه انها تعود لأحمد حبيب |21 سنة| وتوفى نتيجة إصابته بـ 15 طعنة من سلاح أبيض بأماكن متفرقة من جسده.وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أن شخصين مجهولين استوقفا المجنى عليه سائق التوك توك في منطقة المطرية، وطلبا منه أن يوصلهما لمستشفى الاردنى في منطقة عين شمس، وأثناء سيرهما طلبا منه التوقف وان يترجل من التوك توك خاصته، حتى يتمكنا من سرقته، وعندما رفض الانصياع لأوامرهما استمرا في طعنه بسلاح أبيض مطواة، حتى استغاث بالأهالي، الذين سارعوا محاولين إنقاذه، وتمكن المتهمان من الهرب.وتبين من التحقيقات أن الأهالي حملوا المجنى عليه، وسارعوا به إلى مستشفى عين شمس العام، لإنقاذه وأثناء ذلك حكى ما حدث له للأهالي، وعندما وصل المستشفى لم يتمكن الأطباء من إنقاذه.تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس إخطارا من مستشفى عين شمس العام، باستقبالها شاب مصاب بطعنات متفرقة في انحاء جسده، وتوفى أثناء إسعافه، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وتم إخطار النيابة للتحقيق.